Vereint in Gesang und Gebet : Honnefer feiern ökumenische Nacht der Lichter

Vereint in Gesang und Gebet

Bad Honnef Die ökumenische „Nacht der Lichter“ hat viele Christen in die Erlöserkirche in Bad Honnef gelockt. Die Band der Gemeinde unter Leitung von Hayo Janßen begleitete diese festliche Stunde, die angefüllt war mit Gesang und Gebeten.

Am Eingang der Erlöserkirche erhielt jeder eine Kerze. Die Osterkerze und zahlreiche, rund um das Kreuz aufgestellte Teelichter im Altarraum brannten schon, als die ökumenische „Nacht der Lichter“ viele Christen in die Erlöserkirche lockte – wie immer am zweiten Freitag im November. Später wurde das Licht der Osterkerze von Bankreihe zu Bankreihe weitergetragen, bis die Kirche komplett im schönsten Lichterglanz erstrahlte.