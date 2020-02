Begegnungshaus Aegidienberg : Großer Anklang für neuen Jugendtreff in Aegidienberg

Volles Begegnungshaus in Aegidienberg: Viele Jugendliche kamen am Samstag zum Tag der offenen Tür. Foto: Frank Homann

Aegidienberg Jugendliche aus Aegidienberg haben das Begegnungshaus Aegidienberg umdekoriert und können die Räumlichkeiten nun als Treff nutzen. Jetzt stehen ihnen 220 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung.

Die alte Theke des Bad Honnefer Kurhauses war nicht wiederzuerkennen. Die Jungen und Mädchen des Jugendtreffs Aegidienberg hatten sie abgeschliffen und schwarz lackiert. Jetzt steht sie in deren neuer Bleibe im Begegnungshaus Aegidienberg, deren Hauptmieter der Jugendtreff ist. Dort war Tag der offenen Tür, „um allen zu zeigen, was hier entstanden ist und was wir hier machen“, sagte Silke Kornstädt, Geschäftsführerin des Stadtjugendrings Bad Honnef als Träger des Jugendtreffs.

„Wir wollen transparent sein“, so Kornstädt. Schließlich sei der Jugendtreff am früheren Standort im ersten Stock über der Polizeistation am Aegidiusplatz eher versteckt gelegen. „Hier ist alles offener.“ Auch manche Grundschüler haben schon neugierig durch die bodentiefen Fenster der vier Flachdach-Quader um einen kleinen Innenhof geäugt, die an den Schulhof der Theodor-Weinz-Grundschule angrenzen. Drinnen stehen schwarze Stühle und Polstermöbel sowie helle Holztische. Im größten Raum befindet sich hinter der Theke die Küche, es gibt einen kleinen Chill-out-Raum mit Kicker, Sofa und Tisch. Auch Billardtisch und Tischtennisplatte haben ihren Weg vom alten Standort in einen weiteren Raum im Erdgeschoss gefunden.