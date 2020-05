Schutz vor Corona-Infektionen : NRW bringt Flüchtlinge in Bad Honnefer Jugendherberge unter

Bad Honnef Das Land NRW hat Jugendherbergen angemietet, um die Situation in den Flüchtlingseinrichtungen für den Fall von Corona-Infektionen zu erleichtern. Wer in die Jugendherberge in Bad Honnef einziehen wird, ist noch unklar

Die Herberge in Bad Honnef hat rund 185 Betten. Eine volle Belegung ist jedoch nicht geplant, auch nicht die Unterbringung akut Infizierter. Insgesamt sollen in den Jugendherbergen vor allem Familien mit Kindern untergebracht werden und Menschen, die zu Risikogruppen gehören. Die Bezirksregierung und die Stadt wollen in engem Kontakt weitere Schritte der Belegung abstimmen, so die Bezirksregierung. Es ist derzeit nicht geplant, dort die nicht infizierten Flüchtlinge aus der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) in Sankt Augustin unterzubringen. Wer in die Jugendherberge in Bad Honnef einziehen wird, ist noch unklar