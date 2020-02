Abgewandelte Form des Enkeltricks : Falsche Schwiegertochter ergaunert Zehntausende Euro in Bad Honnef

Bad Honnef Anruferin gibt sich bei einem Ehepaar aus Bad Honnef als Schwiegertochter aus. Nach einem angeblichen Autounfall bittet sie um Zehntausende Euro. Polizei warnt vor abgewandeltem Enkeltrick.

Mehrere Zehntausend Euro erbeuteten bislang unbekannte Telefonbetrüger am Dienstag, 11. Februar, in Bad Honnef. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich eine Anruferin als angebliche Schwiegertochter ausgegeben. Sie gab vor, einen Autounfall gehabt zu haben und bat um finanzielle Unterstützung, um die hohen Reparaturkosten umgehend in bar begleichen zu können. Andernfalls drohe ihr der Führerscheinentzug. Die Eheleute, die davon ausgingen, dass es sich tatsächlich um ihre Schwiegertochter handele, übergaben am Nachmittag das Bargeld an eine angebliche Mitarbeiterin der Werkstatt.