Tierischer Einsatz : Feuerwehr in Bad Honnef rettet Kauz aus Kamin

Bad Honnef Ein Kauz hat am Sonntag für einen Feuerwehreinsatz in Bad Honnef gesorgt. Der Vogel saß in einem Kaminrohr fest und konnte sich ohne fremde Hilfe nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Ein eher ungewöhnlicher Einsatz hat die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef am Sonntagnachmittag in der Schmelztalstraße erwartet. Ein Kauz hatte sich anscheinend in ein Kaminrohr gestürzt und saß anschließend dort fest.