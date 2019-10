Landstraße 144 : Cabrio gerät in Bad Honnef in Brand

Foto: Ulrich Felsmann Ein roter Cabrio hat auf der L144 Feuer gefangen.

Bad Honnef Ein Cabrio ist am Montag auf der L144 in Bad Honnefer Ortsteil Himberg in Brand geraten. Der Fahrer hatte während der Fahrt Rauch aus der Lüftung wahrgenommen.

Ein Cabrio ist während der Fahrt auf der Himberger Straße (L144) in Bad Honnef-Himberg in Brand geraten. Der 49-jährige Fahrer war gegen 13.40 Uhr unterwegs, als er Rauch aus der Lüftung des Fahrzeugs wahrnahm.