Für sie „zählt allein der Mensch“ : Wally Feiden aus Bad Honnef erhält das Bundesverdienstkreuz

Bad Honnef Hohe Auszeichnung für Wally Feiden: Die engagierte Sozialdemokratin und langjährige Bürgermeisterin von Bad Honnef wird mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Rhein-Sieg-Landrat Sebastian Schuster hält die Laudatio.

Dass ihr Taufname Walburga ist, dürfte vielen Honnefern nicht bekannt sein. Für die Allermeisten ist sie Wally Feiden. So durfte es nicht verwundern, dass dies auch auf die rund 80 Gäste zutraf, die sich am Freitagnachmittag im Rathaus eingefunden hatten. In einer ebenso launigen wie emotionalen Feierstunde überreichte Landrat Sebastian Schuster der engagierten Sozialdemokratin und langjährigen Bad Honnefer Bürgermeisterin das Bundesverdienstkreuz am Bande.Gerahmt wurde die Feierstunde durch Musikbeiträge von Antonia Schwager (Querflöte) und Marie-Claire Junke auf der Harfe.

Nun also das Bundesverdienstkreuz. „Für Dich zählt allein der Mensch“, brachte Schuster auf den Punkt, was der 1940 in Schlesien Geborenen Anliegen und Motivation zugleich sei. Umtriebig, zupackend, eine Frau, die sich „unter hohem zeitlichen Aufwand und mit viel Herzblut für die Mitbürger einsetzt“: Feiden, so Schuster, zeichne sich aus durch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, für sich und für andere. In vielen Funktionen in ihrer kommunalpolitischen Arbeit – so als Mitglied des Bezirksausschusses Aegidienberg, als sachkundige Bürgerin und von 1983 bis 2004 schließlich als Ratsmitglied für die SPD, der sie seit 1978 angehört – habe sie sich vor allem für „Menschen eingesetzt, denen es nicht so gut geht“.