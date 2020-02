51-Jährige fuhr Schlangenlinien : Zeugen stoppen in Bad Honnef Autofahrerin mit 2,2 Promille

Bad Honnef Zwei Autofahrer haben in Bad Honnef vermutlich schlimmeres verhindert: Gemeinsam stoppten sie eine betrunkene Autofahrerin. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille.

Am Mittwochnachmittag haben zwei Männer eine betrunkene Autofahrerin in Bad Honnef gestoppt. Nach Angabe der Polizei fuhr eine 51-Jährige auf der Rottbitzer Straße in Richtung Windhagen, als einem 60-jährigen Autofahrer auffiel, dass sie Schlangenlinien fuhr. Dabei sei sie mehrmals in den Gegenverkehr gekommen, sodass mehrere Autos ausweichen mussten.