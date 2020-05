Neueröffnung verschoben : Renovierung Weinhaus Steinbach ist abgeschlossen

Ein Fachwerkanwesen von 1752

Die Inschrift über dem Hauseingang dokumentiert es: Erbaut wurde das Weinhaus Steinbach 1752; der Saal wurde Ende des 19. Jahrhunderts angebaut. Das gesamte Fachwerkensemble steht unter Denkmalschutz.

Die Ursprungsinitialen „JHB – MCQ“ über dem Türsturz stehen für die Namen des Ehepaares Johann Heinrich Bröhl (1720-1777) und Maria Catharina Quinck (1734-1782). Doch bereits Anfang des 19. Jahrhunderts fehlten dieser Familie die Erben.

1850 erwarb Bertram Steinbach das Anwesen an der Spießgasse für 915 Reichstaler. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts war die Familie in Honnef ansässig; allerdings wurden die Vorfahren von Bertram Steinbach noch um 1811 als „Weinhalfen“ bezeichnet, das bedeutet, dass das Anwesen einen anderen Eigentümer gehabt haben dürfte und in dessen Auftrag bewirtschaftet wurde. Nach der Säkularisation um 1803 durften Pächter sich selbstständig machen, manche erwarben dazu die von ihnen zuvor bewirtschafteten Besitztümer.

Brigitte Mohr führte das Haus in fünfter Generation. Traditionell wurde das Weinglas bis zum Rand gefüllt. Der Gast musste stets den Mund zum Glas führen und verneigte sich so symbolisch vor der harten Arbeit der Winzer. War das Haus im 19. Jahrhundert beliebter Treffpunkt Bonner Korporationen, so schätzte es später die Politprominenz. Zu den regelmäßigen Gästen gehörte der frühere Bundespräsident Johannes Rau ebenso wie Ex-NRW-Ministerpräsident Wolfgang Clement. Ende 2019 setzten sich die langjährigen Wirtsleute zur Ruhe, das Haus wurde verkauft. Neue Eigentümerin ist die Weinhaus Steinbach GmbH & Co KG mehrerer Ur-Honnefer, die das Haus auch als Gaststätte erhalten wollen. Die Sanierung nach Maßgaben des Denkmalschutzes begann kurz darauf. Die für Ostern geplante Neueröffnung musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden.