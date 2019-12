Hausbewohner konnte sich retten : Feuerwehr bekämpfte Küchenbrand in Aegidienberg

Aegidienberg Am Mittwochabend war die Feuerwehr am Himberger See in Aegidienberg bei einem Küchenbrand im Einsatz. Der einzige Hausbewohner konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Am Mittwochabend kam es am Himberger See in Aegidienberg zu einem Küchenbrand. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte der einzige Bewohner des stark verrauchten Bungalows das Gebäude schon verlassen, als die 44 Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.