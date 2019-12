Höhe Bad Honnef : A3 nach Unfall kurzzeitig komplett gesperrt

Bad Honnef Nach einem Unfall auf Höhe Bad Honnef staut sich der Verkehr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. In den Unfall involviert sind nach ersten Erkenntnissen ein Pkw und ein Lkw. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich komplett gesperrt. Auch auf der A59 staut es sich.

Noch unklar ist der Hergang eines Unfalls am frühen Montagmorgen auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mitteilte, sind auf Höhe Bad Honnef gegen 6.50 Uhr ein Pkw und ein Lkw in den Unfall verwickelt gewesen.