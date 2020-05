Nur nach Anmeldung : Altenheime im Siebengebirge bereiten sich auf Besuche vor

Auch im Seniorenheim der Diacor am Honnefer Kreuz laufen die Vorbereitungen für die Besuche am Muttertag. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Am Muttertag dürfen die Bewohner der Altenheime ihre Angehörigen wieder sehen. Besuche sind allerdings mit strengen Auflagen verbunden.

„Es herrscht große Freude – sowohl bei den Angehörigen als auch bei unseren Bewohnern“, sagt Markus Jess, Geschäftsführer der Diacor in Bad Honnef. „Wir haben alles generalstabsmäßig geplant. Alle Angehörigen wurden persönlich von uns angerufen und wir haben mit ihnen Besuchstermine vereinbart. Direkt am Muttertag werden 25 Bewohner Besuch erhalten, damit konnten wir alle Muttertagswünsche erfüllen.“

Das Evangelische Seniorenstift Am Honnefer Kreuz mit 80 Pflegeplätzen hat große Veranstaltungsräume, die die Organisation der Besuche erleichtern. Abstandsregeln sind kein Problem. „Die Besucher müssen nicht durchs Haus“, so Jess. „Die Angehörigen werden zu ihnen an den Tisch gebracht.“ Höchstens zwei Besucher pro Bewohner sind erlaubt. Bettlägerige Bewohner dürfen nur von einer Person besucht werden, sie wird dann direkt ins Einzelzimmer geleitet und muss einen Schutzkittel tragen, der von Diacor zur Verfügung gestellt wird. Jess: „Den Mund-Nasen-Schutz muss jeder selbst mitbringen.“ Die Regelung sieht eine Besuchszeit von zwei Stunden vor. „Wir haben mit den Angehörigen einen Ein-Stunden-Takt vereinbart, damit mehr Leute kommen können.“ Vorher muss jeder Besucher einen Fragebogen ausfüllen.