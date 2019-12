GA-Serie „Rheinische Redensarten“ : Dat amortisiert sisch net

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir bedeutungstiefe Redewendungen. Dieses Mal: Dat amortisiert sisch net

Dieser Gedankengang fixiert sich in der rheinischen Redensart: „Dat amortisiert sisch net.“ Die Wendung ist prototypisch, weil darin der Dialekt eine Verbindung mit einem Wort aus der Hochsprache eingeht. Und wenn der Satz dann wie nebenbei gesprochen wird, lässt das schon aufhorchen. Der Psychologe würde sagen: Das ist eine kognitive Dissonanz. Hier stoßen zwei Welten aufeinander. Und jeder spürt sofort: Das passt irgendwie nicht zusammen. Kommen wir erst einmal zum Begriff amortisieren oder Amortisation, der in den Themenfeldern Wirtschaft, Rechtswissenschaft und Energietechnik zum Einsatz kommt. Er stammt vom französischen Verb „amortir“, was so viel heißt wie „tilgen“. Damit wird ein Vorgang bezeichnet, in dessen Verlauf eine finanzielle Investition in der Summe ihrer Erträge einen positiven Saldo erzielt. Zu kompliziert? Dann vielleicht so: Man bekommt mehr raus, als man reingesteckt hat. Die einfachste Übersetzung ins Normaldeutsch wäre demnach: „Das lohnt sich nicht.“ Warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht, möchte man sagen.