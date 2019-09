GA-Serie „Rheinische Redensarten“ : Ne Hals wie ne Senkschach - drüsch wie en Zementtütt

Bonn Heute gibt es ein Kölsch auf Krankenschein. In dieser Folge „Rheinische Redensarten“ steht ein trockener Hals und das Durstgefühl im Mittelpunkt. Prost!

Der Satz muss freilich für die Zugezogenen sehr sorgfältig ins Hochdeutsche übersetzt werden. Da hieße es wohl am ehesten: "(Ich habe) einen Hals wie einen Senkschacht - so trocken wie ein Sack Zement." Hier ist ganz sicher eine Einzelbetrachtung nötig. Wir fangen mal an mit dem Senkschacht, der ein Fachausdruck aus dem Baugewerbe ist und landläufig Sickergrube mit Drainage genannt wird. Der Hals wird also verglichen mit einem Schacht, der der Entwässerung dient. Es fließt etwas hindurch und ist dann weg. Dieses Sprachbild kommt der Funktionsweise des menschlichen Halses schon sehr nahe. Und ist die Flüssigkeit erst hindurchgeflossen, dann breitet sich in dem Schacht schnell Trockenheit aus. Und zwar so lange bis sie so extrem ist, dass man sie nur mit einer Zementtüte vergleichen kann.