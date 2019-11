GA-Serie „Rheinische Redensarten“ : Hück maach isch ne kölsche Wisch

In der Serie „Rheinische Redensarten“ beleuchten wir bedeutungstiefe Redewendungen. Dieses Mal: Hück maach isch ne kölsche Wisch.

Es gibt Menschen, die es mit der Sorgfalt ernst nehmen und die anderen. Ideal wäre da vielleicht ein Mischform. Einer, der genau erfasst, wann die eine und wann die andere Grundhaltung angebracht ist. Natürlich kann man jeden Handgriff — und sei es noch die Kleinste — in vollster Perfektion ausführen. Wer das tut, dem unterstellen die Psychologen allerdings, vom eigenen Gewissen dominiert zu sein. Man ist dann nicht in der Lage, mal Fünfe gerade sein zu lassen.

Und genau an dieser STelle kommt die rheinische Redensart ins Spiel: „Hück maach isch ne kölsche Wisch.“ Der Satz ist mitten aus dem Leben gegriffen und dient Hausfrau oder Hausmann, um anzudeuten, dass sie oder er es heute mal mit dem Hausputz nicht ganz so ernst nehmen wird und nur ein bisschen oberflächlich wischt, ohne mit dem Mopp ganz akkurat in die Ecken und unter die Möbel zu fahren. Die hochdeutsche Übersetzung wäre: „Heute putze ich mal nicht so intensiv.“