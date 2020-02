Von Wildtierkamera eingefangen : Wolfsfamilie in Wald bei Neuwied gesichtet

Wolfsfamilie in Wald bei Neuwied gesichtet

Neuwied Im vergangenen Jahr hat eine Wildtierkamera einige Wölfe im Westerwald bei Neuwied eingefangen, jetzt kamen die Bilder an die Öffentlichkeit. Wie das Landesumweltministerium Rheinland-Pfalz mitteilt, wird der Wolf als Wildtier in Deutschland zunehmend wieder heimisch.

Es ist ein eher seltener Anblick in Deutschland: Wölfe, die sich im Wald tummeln. Doch genau das hat jetzt eine Wildtierkamera in Rheinland-Pfalz eingefangen. Zu sehen ist auf dem Foto eine Wölfin mit ihren fünf Jungen. Wie das Landesumweltministerium Rheinland-Pfalz mitteilt, wird der Wolf als Wildtier in Deutschland zunehmend wieder heimisch.