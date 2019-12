Präventionsgebiet : Neue Wolfsnachweise im Kreis Neuwied

Kreis Neuwied Seit rund eineinhalb Jahre lebt eine Wölfin unbemerkt in der Nähe von Bad Hönningen. Nun konnte das Tier dort nachgewiesen werden. Daneben gab es im Kreis Neuwied in den vergangenen Wochen noch weitere Nachweise und Vorfälle.

Eine Wölfin, die in der Nähe von Bad Hönningen beheimatet ist; zwei Filmaufnahmen von Wölfen bei Waldbreitbach und Dierdorf; zwei gerissene Schafe bei Bad Hönningen: Im Kreis Neuwied hat es in den vergangenen Wochen neue Wolfsnachweise gegeben, wie das rheinland-pfälzische Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten am Donnerstag mitteilte.

Im Frühjahr 2018 hatte ein Wolf Damwild in einem Gehege bei Leutesdorf gerissen. Nun stellte sich heraus: Das Tier ist in der Nähe von Bad Hönningen beheimatet, seit rund eineinhalb Jahren lebt die Fähe unbemerkt im Kreis Neuwied. Eine Kotprobe hätte diesen Nachweis erbracht. Die Wölfin ist somit das zweite Tier dieser Art, das dauerhaft in Rheinland-Pfalz ansässig geworden ist. Bislang gingen die Experten nur von einer Wölfin aus, die am Stegskopf im Westerwald nachgewiesen wurde.