Im letzten Flieger raus aus China : Wissenschaftler wegen Coronavirus in Quarantäne in Windhagen

Zur Person

Maximilian Mayer ist Professor für Internationale Studien am chinesischen Campus der Universität Nottingham in Ningbo, einer Acht-Millionen-Einwohner-Stadt rund 100 Kilometer südlich von Shanghai. Ningbo liegt mehr als 800 Kilometer östlich von der Stadt Wuhan in der Provinz Hubei, wo das Corona-Virus zuerst auftrat.

Mayer lebt seit 2015 in China. Er war unter anderem in München und Bochum tätig sowie von 2009 bis 2015 am Center for Global Studies (CGS) der Universität Bonn. Der Politikwissenschaftler beschäftigt sich unter anderem mit Energie- und Umweltpolitik, Internationalen Beziehungen und Chinas Auslands- und Energiepolitik. sim