Kriegsende im Rheinland : Wie ein Eisenbahntunnel die Erpeler vor Bomben schützte

Erpel Seit mehr als 20 Jahren ist Ex-Bürgermeister Edgar Neustein für seine authentischen Führungen durch den Tunnel unter der Erpler Ley bekannt. Von der Bundeswehr wurde er dafür nun mit dem Ehrenkreuz ausgezeichnet.

Tunnel war zu 54 Prozent zerstört

Zur Ordensverleihung kamen in den Eisenbahntunnel neben der Familie Neustein auch Karsten Fehr, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel, Ortsbürgermeister Günter Hirzmann, Mitglieder des Kunst- und Kulturkreises „ad Erpelle“ und Bundeswehrsoldaten. Auch dieses Mal führte Neustein die Besucher durch den Tunnel. Zu 54 Prozent sei Erpel durch das Bombardement der Alliierten zerstört worden, erläuterte er. Vor allem der Süden des Ortes in unmittelbarer Nähe der Ludendorffbrücke als wichtiger Nachschubweg sei betroffen gewesen, erinnerte er.

Anders als die Remagener Bevölkerung hätten die Erpeler aber im Tunnel Schutz suchen können. So seien im Ort bei dem Angriff am 28. Dezember 1944 sieben, in Remagen 25 Tote zu beklagen gewesen, beim Bombardement am 2. Januar 1945 sogar nur einer gegenüber 40 Toten auf der anderen Rheinseite.