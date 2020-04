100 Wehrleute im Einsatz : Werkstatt in Unkel steht in Flammen

In Unkel ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Foto: Frank Homann

Unkel Großeinsatz für die Feuerwehr: In einer Werkstatt in Unkel ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer hat sich ausgedehnt, rund 100 Wehrleute sind im Einsatz. Es gibt eine Warnung der Warnapp Nina.



Von Alexander Hertel

Die Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Großeinsatz nach Unkel ausgerückt. In einer Werkstatt ist gegen 21 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchwolke ist von Weiten aus sichtbar.

Nach Angaben von Andreas Nagel von der Feuerwehr Unkel hat sich das Feuer auf eine angrenzende Gaststätte ausgedehnt. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren Unkel, Linz und Bad Honnef sind im Einsatz. Die Wehrleute gehen unter anderem mit einer Drehleiter gegen die Flammen vor. Zudem sind Polizei, Ordnungsamt und Rettungsdienst vor Ort. Verletzte soll es nach ersten Angaben nicht geben.

Da der Rauch über den Rhein in Richtung Remagen und Kripp zieht, hat die Warnapp Nina eine Warnung der Stadt Remagen herausgegeben. Demnach sollen alle Fenster und Türen geschlossen werden