Pachtvertrag steht noch aus : Pläne für Bürgerpark in Unkel werden konkreter

Pläne für Bürgerpark in Unkel werden konkreter

Unkel Der Verein „Gemeinsam für Vielfalt“ stellt sein Konzept für einen Bürgerpark auf dem alten Freibadgelände in Unkel vor. Der Pachtvertrag mit der Stadt steht noch aus.

Der Verein „Gemeinsam für Vielfalt“ (GfV) ist schon gestartet, die Stadt Unkel will den Bürgerpark ebenso. Was bisher noch fehlte, waren ein umfassendes Konzept und ein Pachtvertrag über das Gelände des ehemaligen Unkeler Freibads des Vereins mit der Stadt. Das Konzept hat der Verein dem Rat vorgestellt. Nun hoffen die Vereinsmitglieder darauf, dass möglichst bald der Pachtvertrag abgeschlossen wird, „weil wir nur damit die Kontinuität nachweisen können, die wir brauchen, um auch institutionelle Spenden und Fördergelder zu akquirieren“, machte die Vorsitzende Anja Rihm dem Stadtrat deutlich.

2006 wurde das 1964 gebaute Freibad in Unkel wegen technischer Mängel geschlossen. Noch im selben Jahr gründete sich der „ Förderverein Freibad Unkel “, der das Bad in Eigenregie sanieren und bewirtschaften wollte. Nachdem der Verbandsgemeinderat das Sanierungskonzept des Vereins 2014 abgelehnt hatte, löste er sich 2015 schließlich auf.

Zwei 450-Euro-Stellen geschaffen

„Reinigen und Renovieren“ nannte Rihm als erste, wichtige Arbeiten. Damit wurde teilweise schon begonnen, substanzielle Sanierungen wie die der Asbestdächer stehen aber noch an. Inzwischen ist der Park, der während der Corona-Pandemie geschlossen bleiben musste, auch wieder geöffnet. Damit einher gingen Angebote, sich an der Gestaltung zu beteiligen oder einfach beim Aufräumen zu helfen. Von zufälligen Zaungästen, Unkelern oder Besuchern von weiter weg, sieht der Verein sich in seinen Zielen bestätigt, den Bürgerpark zu einem Ort der Begegnung zu machen.