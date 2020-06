Anpfiff auf Distanz : Symbolischer Kick eröffnet Kaiserbergstadion in Linz

Feste abgesagt

Ein Festkommers hatte der VfB Linz für Freitag, 26. Juni, in der Linzer Stadthalle geplant. Der ist nun aufgrund der Corona-Pandemie ebenso abgesagt wie das Spiel der VfB-Traditionsmannschaft gegen die des 1. FC Köln am 27. Juni sowie der Strünzerlauf durch die Innenstadt am Sonntag, 28. Juni.

Ebenso entfällt die VfB-Party „Linz wed Jeck“ am Samstag, 4. Juli, auf dem Marktplatz, bei der unter anderem Cat Balou, die Barhocker sowie „Kempes Feinest“ und Björn Heuser auf der Bühne stehen sollten. khd