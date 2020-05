Neubau in der Altstadt : Stadt Unkel bekommt eine neue „Löwenburg“

Unkel Der Stadtrat entscheidet sich einstimmig für die Pläne von Georg Höller. Der Mucher Investor will 5,7 Millionen Euro investieren.

Wo früher das renommierte Unkeler Gasthaus „Löwenburg“ stand , klafft an der Südostseite des Willy-Brandt-Platzes seit April vergangenen Jahres eine Lücke. Doch das brachliegende Areal im Zentrum der Kulturstadt am Rhein hat beste Chancen, im kommenden Jahr bebaut zu werden. Der Unkeler Stadtrat hat sich jetzt einstimmig für die Pläne von Georg Höller ausgesprochen.

Höller, Oberhaupt der Architekten- und Statikerfamilie aus Much, hat sich in dem Interessenbekundungsverfahren (Ibv), das die Stadt im Sommer 2019 eingeleitet hatte, mit seinen Vorstellungen einer künftigen Bebauung und Nutzung des früheren Hotelgrundstücks gegen fünf weitere Bewerber durchgesetzt. „Wir haben 2017 das rund 2220 Quadratmeter große Grundstück des gastronomischen Betriebs zusammen mit dem angrenzenden Fachwerkhaus, dem sogenannten Roos-Haus, mit dem Ziel erworben, das Areal mithilfe eines potenziellen Investors städtebaulich neu zu entwickeln“, erinnerte Stadtbürgermeister Gerhard Hausen.

„Mit diesem einstimmigen Ratsbeschluss ist ein überaus wichtiger Weg für die Stadt eingeschlagen worden. Für mich ist entscheidend, dass sich das Vorhaben von Herrn Höller in die vorhandene Substanz nahtlos einfügt“, schwärmte Hausen. Entsprechend habe sich auch Kreisdenkmalschützer Reinhard Lahr für diese Pläne ausgesprochen. Wichtig sei, dass das Projekt in einer öffentlichen Bürgerversammlung vorgestellt werde. Anhand von Illustrationen der beiden Planvarianten, von denen sich eine stark an der ehemaligen Löwenburg orientiert, könnten die Unkeler Änderungsvorschläge machen.

Architektenfamilie will 5,7 Millionen Euro investieren

Kosten soll das Areal in der Unkeler Altstadt 350 000 Euro, investieren will Höller insgesamt rund 5,7 Millionen Euro. „Geplant ist als Ankernutzer im Erdgeschoss ein Bistro und Eis-Café zusammen mit einer Bürofläche als Co-Working-Space“, erläuterte er. In den gastronomischen Betrieb könnte auch das denkmalgeschützte Roos-Haus nach seiner Sanierung einbezogen werden. Anderenfalls könnte das Fachwerkgebäude künstlerisch-kreativen Akteuren Raum bieten, so der Investor.