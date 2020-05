Doppelte Regentschaft in Linz : Stadt Linz sagt Winzerfest 2020 ab

Linz Nach Rhöndorf und Unkel sagt auch die Stadt Linz ihr Weinfest wegen der Corona-Pandemie ab.

Zwar hätte das Winzerfest am zweiten Septemberwochenende und damit nach dem Verbot aller Großveranstaltungen bis Ende August stattgefunden. „Aber es wäre angesichts des überproportional großen Gesundheitsrisikos aus meiner Sicht nicht vertretbar, das Fest steigen zu lassen“, so Faust.

„Das Winzerfest lebt von den Gesprächen der Gäste in gemütlich-familiärer Nähe und von dem Ausschank in oder an den Weinständen. Dabei würde der Alkohol wohl dazu führen, alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich einer Gesundheitsgefährdung zu missachten“, so Faust.

So strebt die 24-Jährige im Herbst ihr Staatsexamen in Humanmedizin an. Entsprechend hat sie sich mit ihrer Nachfolgerin darauf verständigt, sich das Amt 2021 zu teilen. Faust: „Wir stehen zeitlich noch ganz am Anfang der Bewältigung dieser Pandemie, deren Ende erst mit einem Impfstoff in Sicht sein wird.“ Dies müssten alle Vereine, nicht zuletzt die Karnevalisten, sehen. Faust: „Linz soll nicht in einem Atemzug mit Ischgl und Heinsberg genannt werden.“