Zusammenarbeit mit RSVG gekündigt : Buslinien enden ab Januar an der Landesgrenze

Buslinien enden ab Januar an der Landesgrenze

Ab dem 1. Januar müssen Fahrgäste des RSVG an der Landesgrenze in andere Busse umsteigen. Foto: VG Asbach/Holger Arndt

Kreis Neuwied/Rhein-Sieg-Kreis Weil eine Busfirma zum Jahresende die Kooperation mit der RSVG gekündigt hat, werden Linien, die über die Landesgrenze hinweg in den Rhein-Sieg-Kreis fahren, ab Januar gekappt. Die Leidtragenden sind die Pendler.

Schlechte Nachrichten für Nutzer von Bussen im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), die über die Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verkehren: Ab dem 1. Januar müssen sie an der Landesgrenze in andere Busse umsteigen. Das teilte der Kreis Neuwied mit. Auslöser sei die Entscheidung eines Busunternehmens, nicht weiter mit der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft (RSVG) zusammenzuarbeiten, die auf nordrhein-westfälischer Seite für den Busverkehr zuständig ist. Die Firma habe die Kooperation einseitig gekündigt, teilte der Kreis Neuwied jetzt mit.

Zum 1. Januar 2020 werde es demnach auf den ÖPNV-Linien 522, 539, 562 und 564 zwischen der Verbandsgemeinde Asbach und dem Rhein-Sieg-Kreis „eine strukturelle Veränderung“ geben, hieß es. Konzessionsnehmer für den Linienverkehr im Bereich der Verbandsgemeinde Asbach sei bisher die Firma Martin Becker mit Sitz in Altenkirchen. Auf nordrhein-westfälischem Gebiet befänden sich die Liniengenehmigungen in der Hand der RSVG. Durch eine Kooperation beider Unternehmen sei bisher gewährleistet gewesen, dass ein Umstieg für die Fahrgäste an der Landesgrenze nicht erforderlich war.