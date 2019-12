Polizeieinsatz an der Burgstraße : Person wirft Gegenstände aus Fenster in Rheinbreitbach

Person wirft Gegenstände aus Fenster in Rheinbreitbach

Polizeieinsatz an der Burgstraße

Aufgrund eines Einsatzes war am Montagabend eine Straße in Rheinbreitbach gesperrt. (Symbolfoto). Foto: Patrick Seeger/Archiv

Rheinbreitbach. Die Polizei hat am Montagnachmittag für rund eineinhalb Stunden die Burgstraße in Rheinbreitbach gesperrt. Eine Person hatte Gegenstände auf die Straße geworfen. Die Beamten haben nun einen Zeugenaufruf gestartet.

Für Aufsehen sorgte ein Vorfall am Montagnachmittag in Rheinbreitbach, zu dem die Polizei Linz jetzt einen Zeugenaufruf startet. Demnach war den Beamten um kurz vor 16 Uhr eine Person gemeldet worden, die Geschirr und ein Messer aus einem Fenster an der Burgstraße schmeißen würde.