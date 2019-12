Polizei ermittelt : Tasche mit 10.000 Euro vom Bahnhof Linz mitgenommen

Linz/Rhein Mit 10.000 Euro im Gepäck wollte eine 62-Jährige zusammen mit einem 85-Jährigen mit dem Zug von Linz in Richtung Köln fahren. Doch Unbekannte haben die Tasche am Bahnsteig mitgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben vom Bahnhof in Linz/Rhein die Tasche einer 62-Jährigen mitgenommen, in der sich 10.000 Euro befunden haben. Der Diebstahl ereignete sich bereits am Dienstagmorgen, 3. Dezember, in der Zeit zwischen 7.50 und 7.58 Uhr.

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, ist die Frau zusammen mit einem 85-jährigen Bekannten in einem Taxi zum Bahnhof gefahren, um vom Bahnsteig 2 aus gemeinsam die Regionalbahn 12506 in Richtung Köln zu nehmen. Beim Einstieg in den Zug habe sie die rosa-beigefarbene Tasche abgestellt, um ihrem Bekannten mit dem Gepäck zu helfen. Dabei soll die Tasche mitgenommen worden sein. Als die beiden in Köln waren, bemerkte sie, dass sie ihr Gepäckstück nicht dabei hat. Wie ein Sprecher auf GA-Anfrage mitteilt, soll das Geld für den Kauf eines medizinischen Gerätes bestimmt gewesen sein.