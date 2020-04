Geänderte Öffnungszeiten der Fieberambulanz : Landkreis Neuwied verzeichnet 153 Corona-Fälle

Neuwied In der Fieberambulanz in Neuwied wurden bislang 1228 Personen auf eine Corona-Infektion getestet. Im gesamten Landkreis wurden bis jetzt 153 positive Fälle registriert, der Kreis verzeichnete zwei Todesfälle.

Wie die Technische Einsatzleitung des Landkreises Neuwied am Freitag mitteilt, ist die Fieberambulanz in Neuwied seit fast drei Wochen in Betrieb. Insgesamt wurden bisher 1228 Personen auf eine Corona-Infektion getestet. Im Landkreis Neuwied wurden bisher insgesamt 153 positive Fälle registriert, der Kreis verzeichnete zwei Todesfälle.

„Der Zulauf an der Fieberambulanz in Neuwied hat sich im Vergleich zu den Anfangstagen reduziert. Sicherlich auch mit dem Hintergrund, dass mittlerweile fünf Corona-Ambulanzen im Kreis Neuwied in Betrieb sind und hier ebenfalls entsprechende Tests durchgeführt werden können,“ sagt Landrat Achim Hallerbach. Zudem erfolgt in den Corona-Ambulanzen auch eine kurative Behandlung durch die niedergelassenen Ärzte.