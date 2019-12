Polizei ermittelt : Diebe stehlen Weihnachtsbaum von Kita in Linz

Linz Wer macht denn sowas? Unbekannte Täter haben den Weihnachtsbaum der Kita Hummelnest in Linz-Roniger Hof gestohlen, den die Kinder zuvor geschmückt hatten. Die Polizei ermittelt.

Er sollte dem Nikolaus den Weg in die Kindertagesstätte Hummelnest weisen und dann bis Weihnachten festliche Stimmung verbreiten. Während der Bischof von Myra den von den Kita-Kindern festlich geschmückten Baum am Eingang noch bewundern konnte, war es am Donnerstag jedoch erst einmal vorbei mit der Besinnlichkeit in der Einrichtung in Linz-Roniger Hof. Als die stellvertretende Leiterin Hong-Minh Sattler am Morgen zur Arbeit kam, traute sie ihren Augen kaum: Der Baum war spurlos verschwunden.