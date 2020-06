Verkehrskontrolle in Unkel : Jugendlicher Autofahrer flieht vor Polizei und verletzt Wachmann schwer

Unkel Ein jugendlicher Autofahrer ist in Unkel vor der Polizei geflohen. Dabei verletzte der Minderjährige einen Wachmann schwer. Ein Polizeihund half schließlich dabei, den jungen Mann zu stellen.

Mächtig Ärger hat sich ein Jugendlicher am Donnerstag eingehandelt, nachdem er mit dem Wagen seiner Mutter auf Spritztour gegangen war. Wie die Polizei Linz mitteilte, war der Minderjährige am Morgen in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten, drückte dann aber aufs Gas und raste davon. Als wäre dies nicht genug, erfasste sein Wagen beim rasanten Einbiegen auf den Parkplatz des Vorteil-Centers einen Wachmann. Der Wachmann erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, so die Polizei.