Feuer in Werkstatt : Drei Verletzte bei Großbrand in Unkel

In Unkel ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Foto: Frank Homann

Unkel In einer Werkstatt in Unkel ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. 148 Wehrleute sind ausgerückt, drei Personen wurden teils schwer verletzt. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Bei einem Feuer in einer Werkstatt in Unkel sind am Freitagabend drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Gegen 21 Uhr war die Feuerwehr alarmiert worden, 148 Einsatzkräfte der Feuerwehren Unkel, Linz und Bad Honnef sind zu dem Brand ausgerückt.

Nach Angaben von Andreas Nagel, Pressesprecher der Feuerwehr Unkel, hatte sich das Feuer auf eine angrenzende Gaststätte ausgedehnt. Die Einsatzkräfte gingen unter anderem von einer Drehleiter aus gegen die Flammen vor. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf ein benachbartes Wohnhaus konnten die Wehrleute verhindern. Gegen 23 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten anschließend noch an.

Eine Person ist bei dem Feuer schwer verletzt worden. Rettungskräfte flogen sie mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus, wie Nagel mitteilte. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung hatte der Landkreis Neuwied über die Warnapp Nina eine Warnung herausgegeben. Anwohner in der Region Linz, Waldbreitbach und Unkel sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Gleiches gilt für die Anwohner auf der anderen Rheinseite. Die Stadt Remagen warnte ebenfalls über die App, da der Rauch über den Rhein in Richtung Remagen und Kripp zog.