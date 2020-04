Feuer in Werkstatt : 64-Jähriger schwebt nach Brand in Unkel weiter in Lebensgefahr

Die Feuerwehr war am Freitagabend im Großeinsatz: In einer Werkstatt ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: Frank Homann

Unkel Der Zustand des Mannes, der bei dem Großbrand in einer Werkstatt in Unkel am Freitag lebensgefährlich verletzt wurde, ist weiter kritisch. Das Gutachten zur Brandursache steht noch aus.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Horst-Dieter Küsters

Nach dem Großbrand in einer Werkstatt in Unkel schwebt ein 64-Jähriger nach wie vor in Lebensgefahr. Der Zustand des Mannes sei unverändert, teilte die Kriminalpolizei Neuwied am Mittwoch auf GA-Anfrage mit. Die kriminaltechnischen Untersuchungen zur Brandursache seien abgeschlossen. Allerdings warte man vor einer endgültigen Auswertung noch das Fachgutachten ab, so die Polizei weiter. Bei dem Brand am Freitag hatte es eine Verpuffung gegeben.

Das Feuer hatte am späten Freitagabend für einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehren im nördlichen Rheinland-Pfalz gesorgt. Um 21 Uhr schrillten die Sirenen, nachdem in der circa 400 Quadratmeter großen Lagerhalle am Parkplatz vor dem Unkeler Bürgerpark ein Feuer ausgebrochen war. Unterstützung erhielten die Wehrleute aus Rheinbreitbach, Unkel und Linz von den Kollegen aus Bad Honnef. Zusammen mit Polizei und Rettungsdiensten waren an dem Einsatz an die 180 Personen beteiligt.

Lesen Sie auch Feuer in Werkstatt : Drei Verletzte bei Großbrand in Unkel

Es war der dritte Großbrand in Unkel innerhalb der vergangenen zwei Jahre. Im Februar 2019 hatte am Bahnhof ein Güterwaggon gebrannt. Im Jahr zuvor war ein Feuer in einem Seniorenzentrum ausgebrochen und hatte für erhebliche Schäden gesorgt. Erheblich dürften auch die Schäden sein, die das aktuelle Feuer angerichtet hat. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es sich bei der Schadenshöhe um einen „mittleren sechsstelligen Betrag“ handeln dürfte. Die Versicherung sei beauftragt, die Höhe des Schadens zu ermitteln, so die Kriminalpolizei. Dabei gehe es nicht nur um das Gebäude. In der als Hobbywerkstatt genutzten Halle hätten sich auch etliche Gegenstände und Fahrzeuge befunden. Abgebrannt sei zudem auch der Dachstuhl der ehemaligen „Golfklause“, die sich unmittelbar östlich des Brandherds befindet.

Foto: Frank Homann 12 Bilder Fotos vom Großbrand in Unkel