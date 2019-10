Erdbeben im Mittelrheintal : In Andernach wackelte in der Nacht die Erde

In Andernach wackelte in der Nacht die Erde

Zwei Seismogramme, die Erschütterungen eines Erdbebens aufzeichnen, sind auf einem Monitor in der Erbebenstation der Universität Köln in Bensberg zu sehen (Archiv).

Andernach Zwei Erdbeben haben Messanlagen in der Nacht zu Dienstag im Mittelrheintal aufgezeichnet. Die Epizentren lagen dabei zwischen Andernach-Namedy und Andernach-Kell.

In der Nacht zu Dienstag hat es in Andernach im Mittelrheintal bei Neuwied zwei leichtere Erdbeben gegeben. Wie der Landeserdbebendienst Rheinland-Pfalz mitteilte, wurden mindestens zwei kleine Beben innerhalb etwa einer Stunde aufgezeichnet. Die Epizentren lagen dabei zwischen Andernach-Namedy und Andernach-Kell.

Schon in den vergangenen zwei Jahren hat es Erdbeben in dieser Region gegeben. Darunter in der Eifel und Neuwied und auch vor vielen Jahren in Bonn.