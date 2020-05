Zwischen Neustadt/Wied und Bad Honnef/Linz : Brennender Lkw sorgt für Vollsperrung der A3

Montabaur Ein brennender Lkw sorgt zurzeit dafür, dass die A3 zwischen den Anschlussstellen Neustadt/Wied und Bad Honnef/Linz gesperrt ist. Die Sperrung gilt für beide Fahrtrichtungen.

Autofahrer müssen auf der A3 zurzeit mit starken Beeinträchtigungen rechnen. Ein brennender Lastwagen hat eine Vollsperrung der Autobahn in beide Fahrtrichtungen zur Folge. Der Lkw ist nach Angaben der Polizei in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Neustadt/Wied und Bad Honnef/Linz in Brand geraten.