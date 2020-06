Mann bedroht Frauen im Park : Zwei Schwerverletzte bei Auseinandersetzung in Köln

Zwei Schwerverletzte bei Auseinandersetzung in Köln

In einem Kölner Park wurden zwei Frauen von einem Mann mit Gaspistole bedroht. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Köln Ein 21-Jähriger soll in der Nacht zu Montag in Köln zwei Frauen mit einer Gaspistole bedroht haben - er selbst und ein Mann, der sich einmischte, wurden schwer verletzt.

Der 21-Jährige soll in einem Park eine Gleichaltrige und eine ein Jahr ältere Frau mit der Gaspistole bedroht haben, um an eine Musikbox zu gelangen, wie die Polizei am Montag mitteilte.