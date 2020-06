In Berzdorf war Schluss : Zwei 19-Jährige flüchten mit 200 Stundenkilometer vor Polizeikontrolle

Symbolbild. Foto: DPA

Köln Mit knapp 200 Stundenkilometer versuchten zwei 19-Jährige in der Nacht auf Montag vor der Polizei zu flüchten. Von Köln aus ging es in Richtung Bonn. Am Ende versuchte sich der Beifahrer noch im hohen Gras zu verstecken.



In der Nacht auf Montag haben in Köln ein 19-Jähriger Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer vergeblich versucht vor der Polizei zu fliehen. Ohne Führerschein waren die jungen Männer in einer gemieteten Mecedes A-Klasse in Köln unterwegs. An der Anschlussstelle Klettenberg wollte sie auf die Autobahn in Richtung Olpe.

Bereits auf der Luxemburger Straße bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens das auffällig fahrende Fahrzeug. An einer roten Ampel forderten die Beamten den 19-Jährigen Fahrer auf sie zu einer Tankstelle in der Nähe zu begleiten. Der junge Mann willigte zunächst ein, fuhr dann aber mit Vollgas auf die Autobahn.

Am Kreuz Köln-Süd wechselte der Mercedes auf die A 555 in Richtung Bonn. An der Anschlussstelle Godorf verließ der 19-Jährige die Autobahn und raste auf der Kerkrader Straße in Richtung Brühl. Mit circa 200 Stundenkilometer versuchte der Mercedes den Streifenwagen abzuhängen.

An der Ausfahrt Berzdorf endete schließlich die Verfolgungsjagd. Der junge Mann verlor die Kontrolle über die A-Klasse und krachte in einen Erdwall. Beide Insassen blieben unverletzt. Der Beifahrer kletterte aus dem Fahrzeug und versuchte sich zunächst im hohen Gras in der Nähe der Unfallstelle zu verstecken.

Der Fahrer des Mercedes ließ sich währenddessen widerstandslos festnehmen. Für den Beifahrer war die Flucht nur wenige Minuten später ebenfalls vorbei. Sowohl Mercedes als auch Streifenwagen erlitten erheblichen Schaden und mussten abgeschleppt werden. Ein Polizist erlitt leichte Verletzungen, als der Streifenwagen beim Fahren über eine tiefe Bodenwelle beschädigt wurde.