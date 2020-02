Platz in Köln geräumt : 16-Jähriger trat am Zülpicher Platz auf Polizeihund ein

16-Jähriger trat am Zülpicher Platz auf Polizeihund ein

Köln Aus einer Gruppe von 500 überwiegend Jugendlichen sei es zu mehrfachen Gewaltdelikten gekommen, berichteten Zeugen. Die Kölner Polizei räumte den Zülpicher Platz, allerdings nicht ohne Zwischenfälle.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ist der Zülpicher Platz in Köln am Freitagabend geräumt worden. Gegen 19.30 Uhr sei es nach Angaben von Zeugen aus einer Gruppe von 500 überwiegend Jugendlichen heraus zu mehrfachen Gewaltdelikten gekommen. Um weitere mutmaßliche Straftaten zu verhindern, sei der Platz geräumt und Platzverweise ausgesprochen worden.