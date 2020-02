Nahverkehr besonders betroffen : Züge am Düsseldorfer Hauptbahnhof hatten nach Stromausfall größere Verspätungen

Züge am Düsseldorfer Hauptbahnhof hatten nach Stromausfall größere Verspätungen

Düsseldorf Vor allem Nahverkehrszüge hatten am Düsseldorfer Hauptbahnhof durch einen Stromausfall größere Verspätungen. Grund dafür waren die Folgen einer Störung bei den Oberleitungen.

Laut Aussage der Deutschen Bahn hatten am Donnerstagnachmittag vor allem Nahverkehrszüge am Düsseldorfer Hauptbahnhof größere Verspätungen. Der Grund war laut der Mitteilung der Bahn die Folge einer zwischen 16.45 und 17.10 Uhr eingetretenen Störung der Gleis-Oberleitungen. Auch als die Störung längst wieder behoben war, kam es dennoch in der Folge zu weiteren Verspätungen im Nahverkehr.