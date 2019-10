Lichtblick im Tunnel : Wo Köln-Besucher auf moderne Kunst stoßen

Info

Bahnhof Deutz/Messe: Das leuchtende Orange ist typisch für den rechtsrheinischen Verkehrsknoten. Die Haltestelle eröffnet den Farbenreigen der sechs U-Bahn-Stationen der Linien 1 und 9 in Ost-West-Richtung. Jede Haltestelle bekam Anfang der 1980er-Jahre eine eigene Farbe, Fahrgäste sollten auf den ersten Blick erkennen, wo sie sind. Aber: Die Pläne zur Umgestaltung liegen bereits vor. Ob die Station in ein paar Jahren noch wiedererkennbar sein wird, ist offen, denn ein großer Teil der Fliesen soll ausgetauscht werden.

Christophstraße/Mediapark: Unterhalb der Stadtmauer aus dem Mittelalter liegt diese Haltstelle von 1987. Dass hier früher das Gereonstor stand, steht auf zwei Bronzereliefs, die auf das frühere Stadttor hinweisen. Auf beiden Bahnsteigen sind Kacheln in Erdtönen in die Wand eingelassen - sie sehen aus wie gemauerte Bögen mit Zinnen.

Leyendeckerstraße: Im Gegensatz zu anderen Haltestellen in Ehrenfeld, die unter lauter Graffiti kaum noch zu erkennen sind, fällt die Kunst hier sofort ins Auge. Einfache Malerei, die an Piktogramme erinnert, stellt die Geschichte des Stadtteils von der Feldwirtschaft bis zum Industriezeitalter dar. Im Jahr 2014 restaurierte die Künstlerin Ulrike Utaz ihr Werk, sodass es heute wieder fast wie neu aussieht. Wer die Bilder in chronologischer Reihenfolge sehen will, beginnt am West-Eingang am Alpener Platz.

Chlodwigplatz: Alt ist hier nichts, stattdessen gehört die Haltestelle in der Südstadt zur Nord-Süd-Stadtbahn, die in den kommenden Jahren eröffnet werden soll. Aktuell fährt hier nur eine Vorläufer-Linie, entsprechend ungestört kann man ein riesiges gesprühtes Bild an den Rolltreppen betrachten. Durchzogen von kleinen Lichtpunkten begleitet es den Fahrgast in die Tiefe, an keiner Stelle lässt es sich ganz überschauen.