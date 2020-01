Polizei sucht flüchtigen Autofahrer : Toter Fußgänger in Wesseling offenbar Unfallopfer

Wesseling Nach dem Tod eines Fußgängers im Dezember in Wesseling sucht die Polizei nun nach einem flüchtigen Autofahrer. Die Ermittler gehen mittlerweile davon aus, dass der 66-Jährige durch einen Unfall ums Leben kam.

Der Mann (66) war am Donnerstag vor Weihnachten schwer verletzt auf offener Straße in Wesseling gefunden worden. „Es muss sich um einen Verkehrsunfall gehandelt haben“, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Freitag. Das habe die Obduktion ergeben.

Zwei Jugendliche hatten den Mann am 19. Dezember in einem Kiosk gemeldet und so die Rettungskette in Gang gesetzt. Der 66-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am selben Abend starb. Die Polizei sucht nach den Jugendlichen und nach weiteren Zeugen.