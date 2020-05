Vorfall in Wesseling : Frau bespuckt Mitarbeiter des Ordnungsamts

Wesseling. Eine 69-jährige Frau hat in Wesseling zwei städtische Mitarbeiter bespuckt. Dann erklärte sie, sie wisse nicht, ob sie an Corona erkrankt sei. Nun erwartet sie eine Anzeige.

Damit hatten die beiden Mitarbeiter des Wesselinger Ordnungsamt sicher nicht gerechnet. Wie die Polizei Rhein-Erft berichtet, waren sie am Dienstagnachmittag zufällig in einem Supermarkt an der West-Devon-Straße, als sie von einer Kassiererin angesprochen wurden, dass sich im Laden eine Frau ohne Schutzmaske aufhalte. Die städtischen Mitarbeiter sprachen die Frau darauf an, die 69-Jährige zeigte sich laut Polizei aber uneinsichtig und fuhr einem mit dem Einkaufswagen in die Fersen. Schließlich habe sie den Ordnungsamtskräften ins Gesicht gespuckt, so die Polizei.