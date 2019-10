Polizei suchte mit Foto : Vermisste 15-Jährige aus Köln ist wieder da

Köln Mit einem Foto hat die Kölner Polizei nach einer 15-Jährigen gesucht und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Am Dienstagabend ist die Jugendliche wohlbehalten wieder aufgetaucht.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, ist die Jugendliche am Dienstagabend wieder aufgetaucht. Sie wurde wohlbehalten im Rhein-Erft-Kreis angetroffen und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.