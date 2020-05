Nach Verfolgungsfahrt durch Köln : Raser flüchten zu Fuß vor der Polizei

Symbolfoto Foto: dpa

Köln Ein paarmal über Rot und viel zu schnell durch die Kölner Innenstadt. So versuchten in der Nacht zwei Personen einer Kontrolle der Polizei in Köln zu entkommen. Schließlich rannten die Raser zu Fuß weg.



Von Anja Wollschlaeger

Es sollte eine allgemeine Verkehrskontrolle werden, doch noch bevor die Beamten in der Nacht gegen 1.20 Uhr in Köln Führerschein und Fahrzeugpapiere des Fahrers sehen konnten, brauste dieser mit seinem Mercedes davon. Die beiden Insassen des Fahrzeugs sind am Dienstagmorgen noch immer flüchtig.