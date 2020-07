Versuchte Flucht durch Köln : 18-Jähriger fährt nach Verfolgungsjagd gegen Polizeiautos

Die Verfolgungsfahrt endete in einem Polizeiauto am Ebertplatz. Foto: Polizei Köln

Köln Gefälschte Kennzeichen, ein Unfall mit verletzten Polizisten und Schreckschusswaffen im Hosenbund und im Auto: Ein 18-Jähriger hat sich mit vier Beifahrern eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch Köln geliefert.

Eine folgenreiche Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich in der Nacht zum Sonntag in Köln ein 18-Jähriger geliefert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der junge Fahranfänger zuvor versucht, einer Kontrolle zu entkommen. Von der Moltkestraße aus fuhr er mit bis zu 100 Stundenkilometern im Gegenverkehr auf dem Hohenzollernring.