Zusammenstoß in Köln : Verfahren gegen Straßenbahnfahrer nach Unfall mit 44 Verletzten eingestellt

Nach einem Straßenbahn-Unfall unter Alkoholeinfluss in Köln ist das Verfahren gegen den angeklagten Fahrer vorläufig eingestellt worden. Das teilte das Amtsgericht am Freitag mit. „Als Auflage wurde dem Angeklagten gemacht, einen Geldbetrag in Höhe von 5000 Euro binnen einer Frist von sechs Monaten an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen“, erklärte ein Sprecher.