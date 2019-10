41-Jähriger stieß mit Pkw zusammen : Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall in Köln

Foto: dpa/David Young Nach einem Verkehrsunfall in Köln-Ehrenfeld ist ein 41-jähriger Motorradfahrer verstorben. (Symbolfoto).

Köln Nach einem Verkehrsunfall in Köln-Ehrenfeld ist ein 41-jähriger Motorradfahrer am Samstagabend an seinen schweren Verletzungen gestorben. Er war zuvor mit einem Pkw zusammengestoßen.

