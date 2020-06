Motorradfahrer stürzt in Köln : Biker hat nach Unfall keine Erinnerung

Symbolfoto Motorradunfall. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Köln Mit schweren Verletzungen lag am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer in Köln auf der Straße. Er hat keine Erinnerungen an den Unfall. Die Polizei sucht Zeugen



Wie die Polizei mitteilt, fanden die Beamten eines Streifenwagens gegen 7.15 Uhr an Fronleichnam einen schwer verletzten Motorradfahrer auf der Siegburger Straße in Köln-Poll.

Der 65-Jährige war mit seiner BMW im Bereich der Kreuzung Siegburger Straße/Am Altenberger Kreuz gestürzt. Dort fanden die Polizisten ihn, auf der regennassen Fahrbahn liegenden entdeckt.