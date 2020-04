Zusammenstoß in Köln : BMW schleudert nach Unfall in Schnellimbiss

Symbolfoto. Foto: Benjamin Westhoff

Köln Eine leicht verletzte Frau, erhebliche Schäden an zwei Fahrzeugen sowie an einem Schnellimbiss: An der Venloer Straße in Köln hat es am Donnerstagmittag einen schweren Unfall gegeben.



Nach einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos an der Venloer Straße in Köln ist eines der beiden Fahrzeuge in den Eingangsbereich eines Imbisses geschleudert worden. Eine 54-jährige Autofahrerin ist bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben der Polizei wollte die Frau mit ihrem BMW von dem Parkplatz eines Supermarktes auf die Venloer Straße fahren. Dabei übersah sie jedoch das Auto eines 64-Jährigen, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Daraufhin kollidierten die beiden Fahrzeuge. Das Auto der Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls in den Eingangsbereichs des derzeit geschlossenen Lokals geschleudert. Der Autofahrer blieb unverletzt.