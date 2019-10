EC-Karten Betrug : Unbekannter erbeutet mehr als 1.500 Euro

Köln Ein unbekannter Mann hat Ende August die EC-Karte eines Wuppertalers in Köln entwendet und mehr als 1.500 Euro gestohlen hat. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Täter.

Nach dem Diebstahl benutzte der Täter die Karte an Geldautomaten am Heumarkt, am Neumarkt und am Bahnhofsplatz. Außerdem bezahlte er mit der Karte in einem Restaurant im Bahnhof. Insgesamt stahl der Mann 1.500 Euro vom Konto des Wuppertalers.