Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stehlen Porsche Cayenne in Köln

KÖLN Einen hochwertigen Porsche Cayenne haben unbekannte Täter in Köln-Junkersdorf gestohlen. Nach ersten Ermittlungen nutzten die Diebe mutmaßlich die Funktion der "schlüssellosen" Entriegelung, um das Fahrzeug zu entwenden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in Köln-Junkersdorf einen hochwertigen Porsche Cayenne gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand der schwarze SUV am Sonntag gegen 20 Uhr noch verschlossen in einer Garagenauffahrt an der Jungbluthgasse. Als die 62-Jährige Halterin am Montag gegen 8 Uhr das Haus verließ, war das Auto verschwunden.